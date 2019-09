Auf der Bundesstraße 399 im nordrhein-westfälischen Kreis Düren ist in der Nacht zum Sonntag ein 23 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war gegen Mitternacht in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich im Anschluss auf einem angrenzenden Feld überschlagen, teilte die Polizei mit.



Durch die dabei entstandenen Verletzungen verstarb der junge Mann noch am Unfallort. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger angefordert, der die polizeilichen Ermittlungen unterstützen soll.