Außenminister Heiko Maas hat vor einer militärischen Eskalation des Atomkonflikts mit dem Iran gewarnt. "Alle müssen jetzt verantwortungsbewusst handeln, sonst besteht die Gefahr, dass wir die Ausfahrt zu einer friedlichen Konfliktlösung verpassen", sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Am Wochenende hatte der Iran leistungsstärkere Zentrifugen zur Urananreicherung in Betrieb genommen ? und sich damit weiter aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 zurückgezogen. Maas entgegnete, es wäre "das völlig falsche Signal, wenn Iran weitere Verpflichtungen aus der Wiener Vereinbarung nicht mehr einhalten will". Teheran solle "zur vollen Einhaltung" des Atomabkommens zurückkehren. Noch sei es ist möglich, eine Lösung zu finden, so Maas, "aber das können wir Europäer nicht im Alleingang leisten, während die anderen immer höher pokern".