Der Gartenbau muss sich auf Klimaveränderungen einstellen, steht dabei aber nicht allein da. Das wurde bei der öffentlichen Mitgliederversammlung des Zentralverbandes Gartenbau e.V. (ZVG) im Rahmen des Deutschen Gartenbautages 2019 am 6. September in Neckarsulm deutlich. Berieten über Anpassungsstrategien für die Gärtner an die Klimaveränderungen (v.L.):...

Den vollständigen Artikel lesen ...