The Greenery nutzt die Vorteile der Zusammenarbeit mit Plant Sciences Inc. In Kollaboration mit dem amerikanischen Züchter führt The Greenery die neue Himbeersorte Nobility ein. Die Frucht ist aromatischer, etwas rauer und fester und passt somit gut zu den Wünschen der Verbraucher. Foto © The Greenery Exklusive Aromasorten The Greenery unterzeichnete eine Partnerschaft mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...