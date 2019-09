KNAPP optimiert die bestehende Lagerinfrastruktur von Migros Luzern - der größten privaten Arbeitgeberin in der Zentralschweiz - mit einer hochautomatisierten Lösung für den Lebensmittelbereich. Die Anlage wird Anfang 2021 in Betrieb gehen. Mit der hochautomatisierten Lösung von KNAPP wickelt Migros Luzern in Zukunft ihre Aufträge effizient und...

Den vollständigen Artikel lesen ...