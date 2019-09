Immer mehr Händler setzen sich mit dem Thema Robotik auseinander. Was bei der Einführung der künstlichen Kollegen zu beachten ist, hat die Robotics4Retail-Initiative, die vom EHI 2017 gemeinsam mit Partnern ins Leben gerufen wurde, in dem Leitfaden "Einführung von Robotik in der Handelslogistik und am Point of Sale"* erarbeitet und stellt ihn bei der EHI...

Den vollständigen Artikel lesen ...