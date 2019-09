Das Bauchemieunternehmen Sika übernimmt Crevo-Hengxin, einen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen auf Silikonbasis.Baar - Das Bauchemieunternehmen Sika übernimmt Crevo-Hengxin in China, einen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen auf Silikonbasis, die sowohl in der Industrie wie auch im Bausektor eingesetzt werden. Durch die Übernahme baut Sika die Präsenz in den beiden Zielmärkten Industry und Sealing & Bonding in China und in der Region Asien/Pazifik weiter aus. Darüber hinaus erwirbt die Gruppe...

