US-China Handelsoptimismus bestärkt den Aussie - Nachhaltige Bewegung über 0,6880 ist für bullish Bestätigung nötig - Der AUD/USD baute seine starke Erholung aus und so verzeichnet er am Montag seinen 5. Tagesgewinn in Folge. Die positive Dynamik ließ das Paar über der 1-Monatshoch steigen und die Bullen warten nun auf einen Bruch des 50-Tage-SMA ...

