Das Fraunhofer ISE hat die Daten von Januar bis August ausgewertet und mit dem Vorjahr verglichen. Die Erzeugung aus Kohlekraft ist massiv zurückgegangen und auch die Stromexporte sind gesunken. Im Gegenzug legten Windkraft und Photovoltaik weiter zu und auch die Gaskraftwerke sind dank steigender CO2-Zertifikatspreise wieder attraktiver - dies alles ging zu Lasten der Kohlekraftwerke.Derzeit ist die Bundesregierung dabei, den Kohleausstieg in Deutschland in gesetzliche Bahnen zu lenken. In den ersten acht Monaten des Jahres wiederum haben die Marktmechanismen bereits zu einem deutlichen Rückgang ...

