Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.09.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 520 (540) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 2000(1120)P - BERENBERG CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 80 (140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ENTERTAINMENT ONE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 572 (475) PENCE - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8115 (6340) PENCE - 'BUY' - DAVY CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7800 (7600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 980 (1030) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 533 (1032) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 750 (770) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2750 (2960) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS REDROW PRICE TARGET TO 770 (790) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4290 (4250) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4540 (4130) PENCE - HSBC RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 540 (510) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MCCARTHY & STONE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 160 (150) PENCE - JEFFERIES RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1600 (1570) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 620 (570) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - RBC CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1300 (1410) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 149 PENCE - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 480 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4800 (4700) PENCE - 'BUY'



