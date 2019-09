Mark Denham (Carmignac): Europa: Man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen

Auf den ersten Blick scheint es kaum Anlass für Begeisterung über Europa zu geben. Doch wenn man weiß, wo man zu suchen hat, gibt es durchaus einige Gründe für Optimismus. In diesem Beitrag erörtert Mark Denham, Head of European Equities bei Carmignac, welche Gelegenheiten in Europa bestehen.

« Europa sieht sich mit diversen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere mit Diskussionen über den italienischen Haushalt zwischen der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission. Das europäische Wirtschaftswachstum ist im Vergleich zu anderen Regionen eher mäßig. Wir verzeichnen hier etwa ein BIP-Wachstum von 1 bis 2%, gegenüber 2 bis 3% oder mehr in den USA und natürlich wesentlich höheren Wachstumsraten in den Schwellenländern. In Europa hebt die steigende Flut also nicht alle Boote. Außerdem stellt natürlich der Brexit eine echte Hürde dar, die es zu überwinden gilt.



Da sich die EU aber nun einmal aus über 20 Ländern zusammensetzt, lauert immer irgendein politisches oder makroökonomisches Ereignis an der nächsten Straßenecke. Meiner Meinung nach sollten Anleger in europäischen Aktien stets bedenken, dass sie mit einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren oder mehr investieren, und dass solche Ereignisse zwangsläufig mit Volatilität verbunden sind. Allerdings sollte man versuchen, diese Ereignisse zu seinem Vorteil zu nutzen, statt sich ihretwegen den Kopf zu zerbrechen.

Finden Sie hier den vollständigen Artikel "Europa: Man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen" als Video und in einer Textversion.

Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Carmignac.