Nach Kursgewinnen im frühen Handel ist den europäischen Börsen am Montag die Luft ausgegangen.Paris - Nach Kursgewinnen im frühen Handel ist den europäischen Börsen am Montag die Luft ausgegangen. Sie knüpften nicht mehr an die überwiegend freundlichen Vorgaben von den asiatischen Aktienmärkten an. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50 , war im frühen Handel erstmals seit Ende Juli wieder über die Marke von 3500 Punkte gestiegen, konnte die Gewinne aber nicht halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...