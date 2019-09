"In der Beratung entscheidet sich, ob Kunden einfach nur Produkte erhalten oder eine Beratung erleben, welche ihre individuellen Bedürfnisse unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikofähigkeit und Risikobereitschaft abdeckt."Zürich - Schaut man sich die Werbebroschüren und Webseiten der Unternehmen in der Schweizer Finanzbranche an, so kommunizieren und positionieren sich diese mit Fokus auf die hohe Qualität ihrer Dienstleistungen. Es scheint, dass die Anbieter der Meinung sind, dass ihre Kunden dies so wünschen. Aber was bedeutet Qualität im Private Banking? Eines gleich vorweg: in einer Zeit...

