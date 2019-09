Der regenerative Energieparkbetreiber 7C Solarparken erwirbt von Max Solar mehrere schlüsselfertige Photovoltaik-Projekte und strebt bis 2020 ein Gesamtportfolio von mehr als 220 Megawatt (MW) an. Wie 7C Solarparken mitteilte, übernimmt die Firma von der MaxSolar GmbH zum einen die größte Aufdachanlage in Hessen. Diese befinde sich in Dieburg auf einer 90.000 Quadratmeter großen Logistikhalle. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...