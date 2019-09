Eine 120 Kilowatt Photovoltaik-Anlage soll Solarstrom für drei Fairtrade-zertifizierte Farmen in Afrika erzeugen. Insgesamt 140.000 Euro will Ecoligo dafür bei Crowdinvestoren einsammeln.Auf der Plattform "ecoligo.investment" ist am Montag ein neues Projekt gestartet. Es werden Crowdinvestoren für eine 120 Kilowatt Photovoltaik-Anlage in Kenia gesucht.* Die Laufzeit beträgt zehn Jahre. Die Basisverzinsung liegt bei jährlich 5,5 Prozent, wobei alle Investoren, die bis zum 29. September investieren, einen Aufschlag von 0,5 Prozent erhalten. Investitionen sind ab 100 Euro bis maximal 25.000 Euro ...

