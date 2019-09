Zum Wochenstart hat der DAX moderate Kursgewinne verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.226,10 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Als Kurstreiber galt die nunmehr sichere Erwartung vieler Anleger, dass die EZB am Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senkt. Conti, Heidelbergcement und Deutsche Bank waren kurz vor Handelsende mit Zugewinnen von jeweils über zwei Prozent an der Spitze der Kursliste. Vonovia und Merck verloren zu diesem Zeitpunkt aber auch über zwei Prozent und gehörten damit zu den größten Kursverlierern. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,1057 US-Dollar (+0,27 Prozent).