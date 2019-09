In der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft hat Deutschland in Nordirland mit 2:0 gewonnen. Marcel Halstenberg und Serge Gnabry erzielten in der 48. und 92. Minute die Treffer, die Deutschland in der Tabelle auf Platz eins bringen, punktgleich mit den Nordiren, die ihre ersten vier Spiele allesamt gewonnen hatten.



Die Deutschen hatten mehr Spielanteile, Nordirland zeigte sich mutiger.