Nach dem Start der Haupternte von Speiseerdäpfeln in Niederösterreich haben Vertreter heimischer Landwirte am vergangenen Wochenende beim Erdäpfelfest in Stockerau (NÖ) auf die hohen Produktionsstandards, aber auch auf aktuelle Herausforderungen in der Branche aufmerksam gemacht, wie das Agrarisches Informationszentrum aiz.info berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...