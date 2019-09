Das Zentrum der Aprikosenindustrie, die Provinz Malatya in der östlichen Türkei, exportiert ihre berühmten einheimischen getrockneten Aprikosen an 112 Länder der Welt und hat diese Saison 251 Millionen USD an Exporteinnahmen erzeugt. Die Türkei ist als ein Spitzenerzeuger und -exporteur von Aprikosen, sowohl frisch als auch getrocknet, bekannt, berichtet dailysabah.com....

