Ninjacart, das Agritech-Startup mit Hauptsitz in Bengaluru, das auf die indische Obst- und Gemüselieferkette fokussiert ist, sieht weiter Interesse von Investoren, wobei der globale Einzelhandelsgigant Walmart kurz vor der Investition in das Unternehmen steht. Bildquelle: Shutterstock.com Walmart hat sich verpflichtet, fast 50 Millionen USD in das indische Startup zu investieren....

Den vollständigen Artikel lesen ...