EUR/USD schwankt in der Mitte der 1,10 zwischen Gewinn und Verlust - Risikobereitschaft der Anleger nimmt zu - Rangehandel ist vor EZB Event zu erwarten - Die Gemeinschaftswährung schwankt gegenüber dem Greenback am Dienstag zwischen Gewinn und Verlust und so notiert der EUR/USD bei 1,1040/50. EUR/USD schaut auf Handel, EZB Das Paar versucht eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...