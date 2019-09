Die Schweizer Grossbank Credit Suisse veröffentlicht das Kredithandbuch Schweiz 2019.Zürich - Das jährliche Kredithandbuch Schweiz der Credit Suisse untersucht die Kreditwürdigkeit der grössten Schweizer Anleihenemittenten und der wichtigsten Akteure am Schweizer-Franken-Kapitalmarkt. 2019 sind alle Unternehmen im abgedeckten Universum weiterhin insgesamt in robuster Verfassung. Aber in einem Umfeld mit steigender makroökonomischer Unsicherheit...

