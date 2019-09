Der Sachwalter der Thalheimer Solibro GmbH zeigt sich optimistisch, dass der Dünnschicht-Solarhersteller einen Teil der Arbeitsplätze erhalten kann. Der Photovoltaik-Hersteller hat am 23. August 2019 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Dessau-Roßlau gestellt. Am 4. September wurde Rechtsanwalt Henning Schorisch, Partner der deutschlandweit tätigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...