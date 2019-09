Der Photovoltaik-Anlagenbauer wird seine Umsatz- und Ergebnisziele im laufenden Jahr nicht erreichen. CNBM wird nun voraussichtlich erst im vierten Quartal die Aufträge für die Erweiterung seiner CIGS-Dünnschichtproduktionen in China erteilen.Die CNBM Group will den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für CIGS-Dünnschichtmodule wohl erst im vierten Quartal fortsetzen. Dies sei das Ergebnis zwischen Vertretern des chinesischen Staatskonzerns und des Vorstands der Singulus Technologies AG In Shanghai gewesen, teilte der deutsche Photovoltaik-Anlagenbauer aus Kahl am Main am Montag mit. Dann würden ...

