Die Anleger richten ihren Blick bereits jetzt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag.Paris - An Europas Börsen haben sich die Anleger auch am Dienstag zurückgehalten. Die Märkte suchten immer noch nach einer Richtung, schrieb Marktanalyst Neil Wilson vom Handelshaus CMC Marktes. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , gab um 0,36 Prozent auf 3482,36 Punkte nach. In Paris büsste der Cac-40-Index 0,52 Prozent auf 5559,78 Punkte ein. Der Londoner FTSE 100 verlor 0...

