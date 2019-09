Der EUR/JPY steht in der Nähe der 118,40 unter Verkaufsdruck - Das Paar traf heute bei 118,80 auf einen Widerstand - Der Fokus des Marktes liegt auf der EZB Sitzung am Donnerstag - Die Angebote gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung haben zugenommen und so baute der EUR/JPY seine anfänglichen Gewinne zur 118,40 ab. EUR/JPY vor EZB vorsichtig ...

