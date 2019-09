Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.268,71 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine der Deutschen Lufthansa, von Continental und von Thyssenkrupp. Die Aktien von Wirecard, Adidas und Merck rangierten entgegen dem Trend im Minus am Ende der Liste. Grund für die Verluste bei Wirecard war Marktbeobachtern zufolge ein negativer Analystenkommentar. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag fast unverändert.



Ein Euro kostete 1,1051 US-Dollar (+0,01 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.495,77 US-Dollar gezahlt (-0,18 Prozent). Das entspricht einem Preis von 43,52 Euro pro Gramm.