Der sonst so erfolgsverwöhnte Vermögensverwalter hat mit seinen Halbjahreszahlen die Markterwartungen für einmal verfehlt.Baar - Beim Vermögensverwalter Partners Group hat ein Einbruch der performanceabhängigen Einnahmen das Halbjahresergebnis belastet. Die sonst so erfolgsverwöhnte Zuger Gesellschaft enttäuschte somit die Markterwartungen. Insgesamt stiegen die Erträge in der ersten Jahreshälfte 2019 zwar um 4 Prozent auf 682 Millionen Franken, wie Partners Group am Dienstag mitteilte. Die Management-Gebühren...

Den vollständigen Artikel lesen ...