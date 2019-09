Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag unter seiner defensiven Ausrichtung gelitten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt litt am Dienstag unter seiner defensiven Ausrichtung. Die Anleger warfen die defensiven Schwergewichte aus ihren Depots und schichteten in Zykliker und Finanztitel um. "Wir sehen aktuell eine Sektorrotation", sagte ein Händler zu der seit zwei Tagen dauernden Bewegung. Die defensiven Schwergewichte wurden längere Zeit von Marktteilnehmern wegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...