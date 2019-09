Vegan ist Trend: Immer mehr Menschen interessieren sich für diesen nachhaltigen Ernährungsstil ohne tierische Erzeugnisse. Jetzt geht das Unternehmen bei der Weiterentwicklung des veganen Sortiments den nächsten Schritt und stellt dabei in innovativer Weise die Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt. Foto © Lidl Am 9. September startete mit der "Veganen...

Den vollständigen Artikel lesen ...