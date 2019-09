MEP Clara Aguilera wird zusammen mit Vertretern von FrutasHortalizasEurope (EUCOFEL), der Europäischen Vereinigung des Obst- und Gemüsehandels, heute, am 11. September, in dem Hauptsitz des Europäischen Parlaments, in Brüssel die erste generische Werbekampagne für Obst und Gemüse präsentieren. Logo Quelle: FEPEX Die gemeinsame Kampagne wird von...

Den vollständigen Artikel lesen ...