Giovanni Segantini (1858-1899) entwarf in seinen Gemälden das Bild eines Daseins in harmonischem Einklang mit der Natur.St. Gallen - Giovanni Segantini (1858-1899) entwarf in seinen Gemälden das Bild eines Daseins in harmonischem Einklang mit der Natur. Gleichsam als malerischer Gegenentwurf zur Realität grossstädtischer Existenz war sein Werk in den Kunstmetropolen Paris, Wien und Berlin des späten 19. Jahrhunderts hoch geschätzt. Segantini zählt zu den Hauptvertretern des europäischen Symbolismus des Fin de...

Den vollständigen Artikel lesen ...