Mit unserem letzten Börsentipp mit Jungheinrich ISIN: DE0006219934 konnten wir am 12. August einen Volltreffer + 100 Prozent mit einem Short-Trade melden. Das war die Stellungnahme an die Abonnenten: "Jungheinrich hatte Ende Juli die Gewinnprognose gekappt und es bleibt abzuwarten ob das Unternehmen mit einer erneuten Gewinnwarnung überrascht. Die Chance für weiter fallende Kurse sehen wir in einem schwachen Börsenumfeld auf jeden Fall als gegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...