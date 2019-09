Die Analysten der UOB Group rechnen für den EUR/USD mit einer Fortsetzung des Rangehandels. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Die Erwartung, dass der EUR "an Wert gewinnt", war so nicht richtig, da er in einer engen Range von 30 Pips, zwischen 1,1029 und 1,1059, gehandelt wurde, bevor er den Tag mit 1,1043 (-0,03%) beendete. Die Momentum-Indikatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...