Die chinesische staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass das chinesische Finanzministerium seine erste Liste für Zollbefreiungen von US-Waren veröffentlicht hat. Weitere Details: Chinas Zollbefreiungsliste für Produkte tritt am 17. September in Kraft und gilt für ein Jahr, also bis zum 16. September 2020. Artikel die auf der Liste der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...