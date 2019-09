Julia Thonhauser-Kurz übernimmt die Rolle des Chief Talent Officer.Zürich - Per 1. September 2019 bzw. 1. Oktober 2019 kommt es in der Geschäftsleitung von EY in der Schweiz zu personellen Veränderungen. Julia Thonhauser-Kurz ist seit 12 Jahren im Bereich Transaction Advisory Services von EY in der Schweiz tätig und wurde per 1. September 2019 zum Chief Talent Officer von EY in der Schweiz ernannt. Julia Thonhauser-Kurz verfügt über einen starken...

