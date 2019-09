US-China Handelsoptimismus belastet den sicheren Hafen des CHF - USD profitiert von steigenden US Anleiherenditen - Das Kaufinteresse gegenüber dem USD ist mit der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch gestiegen und so erreichte der USD/CHF sein neues 6-Wochenhoch um 0,9940. Nach dem die vorherige Sitzung nahezu unverändert beendet wurde, gab ...

