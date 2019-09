Im Auftrag von E3/DC hat EuPD Research untersucht, wie sich die zunehmende Elektromobilität auf den Photovoltaik- und Speichermarkt auswirken wird. Die Ampeln stehen auf grün. Dabei werden nicht nur mehr Photovoltaik-Anlagen und Speicher installiert, sondern auch größere.Die Elektromobilität steht in Deutschland noch am Anfang. Doch in den kommenden Jahren könnte sie sich zu einem wichtigen Treiber für den weiteren Ausbau von Photovoltaik-Anlagen und Heimspeichern entwickeln. Eine aktuelle Erhebung "Der deutsche Photovoltaik-Markt als Triebfeder für Elektromobilität" von EuPD Research im Auftrag ...

