Hoppla, was war das denn? Der unerwartete Rücksetzer in der Wirecard-Aktie dürfte hier oder da schon für etwas Nervosität gesorgt haben, schließlich ging es ungebremst unter die 150er-Schwelle zurück. Doch schon am heutigen Handelstag zeigt sich, dass Panik aktuell (noch) nicht angezeigt ist, sondern vielmehr ein (trendbestätigendes) Pullback an Kontur gewinnt. Zumindest dann, wenn der Re-Break bei 150 Euro heute Abend zur Schlussglocke noch Bestand hat... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...