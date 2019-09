Die OPEC hat in ihrem Monatsbericht am Mittwoch angekündigt, dass sie ihre Wachstumsprognose für die globale Ölnachfrage im Jahr 2020 um 60.000 Barrel pro Tag auf 1,08 Millionen Barrel pro Tag senkt, was der weltweiten Konjunkturabschwächung zugeschrieben wird. Mit der ersten Marktreaktion löschte das Barrel West Texas Intermediate einen großen Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...