Eine aktuelle Studie von EuPD Research im Auftrag von E3/DC prognostiziert eine Vervierfachung der Neuinstallationen an privaten Photovoltaikanlagen in Deutschland bis 2035. Eine wesentliche Ursache sehen die Bonner Wirtschaftsforscher im zunehmenden Ausbau der Elektromobilität. Die zunehmende Elektrifizierung von Mobilität und Wärmeerzeugung wird die Nachfrage für Solarstrom-Kleinanlagen in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...