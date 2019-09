Apple baut seine Rallye den zweiten Tag in Folge aus - Industrie-Aktien verzeichnen nach PPI Daten einen Gewinn - Die wichtigsten US Aktienindizes eröffneten am Mittwoch leicht höher. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen Gewinn von 0,2 %, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,15 % und 0,4 % steigen. Nachdem der vorherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...