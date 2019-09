Spanien ist der größte Erzeuger von Mangos in der EU dank der Provinz Malaga, wo die Produktion dieser Früchte konzentriert ist. In den letzten 5 Jahren ist der Mangokonsum um 277% gewachsen. Der Branchenorganisation ASAJA Málaga zufolge ist Spanien der größte Erzeuger von Mangos in der EU. Für dieses Jahr 2019 wird eine Abnahme der Produktion von 30% bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...