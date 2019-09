Kommentar von Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments zur heutigen EZB-Sitzung."Die EZB wird die Politik am Donnerstag lockern, so viel ist sicher. Aber Grösse und Zusammensetzung des Lockerungspakets stehen noch zur Debatte. Draghi könnte in der Lage sein, bei seinem vorletzten Treffen eine letzte grosse Überraschung durchzuziehen, einschliesslich einer Zinssenkung um 20 Basispunkte, einem Versprechen, dass die Zinsen noch länger niedrig bleiben werden...

