Am 15. August hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit SGL Carbon ISIN: DE0007235301 gesehen. Am 20. August hatten wir noch einmal nachgefasst und boten den Abonnenten alternativ ein Hebel-Zertifikat an. Der Artikel wurde danach mit dem Titel "SGL Carbon: Das Gap wird wieder geschlossen - wir wetten darauf!" veröffentlicht. In diesem Artikel hatten wir geschrieben: "SGL Carbon ist in der vorigen Woche eingebrochen. Der Grund dafür war, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...