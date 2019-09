Das Vorsorgebarometer der Raiffeisen zeichnet ein "besorgniserregendes" Bild der finanziellen Vorsorge in der Schweiz.St. Gallen - Jede dritte Person in der Schweiz würde sich gerne vorzeitig pensionieren lassen. Viele bereiten sich finanziell aber nur ungenügend darauf vor. Die Raiffeisen ortet daher einen dringenden Handlungsbedarf. Das am Donnerstag publizierte Vorsorgebarometer der Genossenschaftsbank zeichne ein "besorgniserregendes" Bild der finanziellen Vorsorge in der Schweiz.

