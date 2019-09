Bullen können bullish Versuch zum Wochenhoch nicht ausbauen - Moderater USD Pullback/steigende Ölpreise sorgen für Abwärtsdruck - Händler warten auf US CPI und kurzfristige Trading Möglichkeiten - Der USD/CAD steht am Donnerstag mit der frühen europäischen Sitzung unter Druck und so zog er sich vom Wochenhoch zurück. Eine Kombination unterstützender ...

