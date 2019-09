Für die Entspannung von Körper und Geist schwören viele Deutsche auf Wanderurlaub. Ob gesunde Bewegung für die ganze Familie oder eine lange Tour über viele Tage mit einer Gruppe Freunde: Bei diesen Wanderrouten ist für jeden etwas dabei.



Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern liegt quer durch alle Schichten und Altersklassen schwer im Trend. Der Urlaub in Deutschland ist gut für das Klima, die Aktivität ist gut für den Körper - und auch der Geist entspannt sich beim Gang durch die schönsten Landschaften Deutschlands mit dem Blick in der Ferne.



Natürlich lässt es sich überall wandern, ein paar feste Schuhe an und einige Umwege genommen, schon kann selbst der Weg zum Bäcker zu einer sportlichen Betätigung werden. Auch wenn es dann vermutlich Ärger mit der hungrigen Familie zuhause gibt - und es kaum Vergnügen bringen dürfte, die gleiche Gegend wie immer zu begutachten. Deshalb will die Wanderroute gut ausgewählt sein.



Zwischen Kiel und Konstanz locken zahlreiche schöne Wandergebiete - zum Beispiel in der Eifel, im Schwarzwald, um den Bodensee, und auch Thüringen hat einige ausgezeichnete Strecken zu bieten. Die Entscheidung kann hier schnell schwerfallen. Als Entscheidungshilfe lohnt ein Blick auf fünf der schönsten Premium-Wanderrouten Deutschlands.



Wasserfallsteig, Baden Württemberg, 11,4 km



