Der Münchner Konzern hat sich mit 25 Prozent an den britischen Materialspezialisten beteiligt, um seine Aktivitäten im Bereich Silizium-basierter Hochleistungsbatterien auszubauen. Beide Unternehmen haben Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart.Die Wacker Chemie AG will ihre Forschungsarbeiten im Bereich Silizium-basierter Materialien für Hochleistungsbatterien ausbauen. In diesem Zuge erwarb sie eine Beteiligung von 25 Prozent an dem britischen Spezialisten Nexeon Ltd., wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Nach eigenen Angaben entwickelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...