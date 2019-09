Auch die norddeutschen Anbaugebiete verfügen nun über größere Mengen an Speisekürbissen. Das reichliche Angebot reduzierte an den Großmärkten die Preise und der Lebensmitteleinzelhandel unterbietet sich teils nochmals zur Vorwoche, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Nach der werbestarken Vorwoche sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...